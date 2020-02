UPTEC anuncia 11ª edição da Escola de Startups

Estão abertas as candidaturas para a 11ª edição da Escola de Startups da UPTEC – Parque de Ciência e Tecnologia da U.Porto.

Os empreendedores que tenham uma ideia nas áreas de artes, ciência, tecnologia, saúde e ambiente já podem inscrever-se no programa da UPTEC, que este ano conta com o apoio da LIPOR. A participação tem um custo de 300€+IVA, e as candidaturas podem ser feitas aqui até ao dia 8 de Março.

Através de workshops de modelo de negócio, propriedade intelectual, pitch, equipa, comunicação, os participantes têm a oportunidade de aperfeiçoar e melhorar a sua ideia de negócio.

Os empreendedores terão, também, sessões de mentoria especializada, a possibilidade de trabalhar nos espaços da UPTEC e acesso a networking com parceiros, investidores e empreendedores.

Os projectos que procurem ter um impacto positivo no ambiente e que participem na Escola de Statups da UPTEC podem, também, marcar presença na competição ClimateLaunchpad.