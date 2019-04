Usa cartão de crédito? 4 coisas que tem mesmo de saber

O que é o plafond do cartão de crédito?

A instituição de crédito ao gerar o cartão de crédito disponibiliza ao consumidor um limite máximo de utilização de crédito que se chama de plafond.

O crédito concedido através do cartão considera-se crédito renovável ou crédito revolving, atendendo a que consoante o consumidor paga os valores anteriormente utilizados, o plafond volta a ficar disponível para uma nova utilização.

Como funciona o reembolso?

Os valores em dívida no cartão de crédito só surgem depois de o cartão ser utilizado, pelo que o plano de reembolso não está definido à partida, como acontece por exemplo num crédito pessoal.

Que modalidades de reembolso posso escolher?

Embora o cliente e a instituição de crédito estabeleçam, previamente, a modalidade de reembolso para o montante de crédito utilizado, bem como a data em que esse reembolso deve ocorrer, o consumidor pode optar por:

· Efetuar o pagamento integral, ou seja, pagar 100% do crédito que utilizou, pagamento esse que deve ser efetuado na data-limite, logo não paga juros;

· Efetuar o pagamento parcial, acordando o montante ou percentagem mínima a pagar na data-limite, implicando, pois, o pagamento de juros sobre o montante utilizado e não pago nesse mês.

Se a escolha recair nesta opção, o consumidor deve estar ciente que quanto menos pagar mensalmente, maior será o peso dos juros terão e mais longo será o período de tempo necessário para cumprir a totalidade do montante em dívida.

De que se trata o período de crédito sem/com juros

Independentemente da modalidade de reembolso acordada, há cartões de crédito que incluem um período de crédito sem juros, chamado free-float, e que, entre a data de compra do bem ou serviço e a data de pagamento do saldo do cartão, permitem a utilização “free” do crédito. Com este tipo de cartão, e caso o consumidor não reembolse a totalidade dos montantes em dívida, os juros contabilizados a partir da data de emissão do extrato mensal.

Por oposição, temos a modalidade do cartão sem período de free-float. Este cartão, em pelo menos uma modalidade de pagamento, não permite a utilização de crédito sem juros, sendo os juros sobre os montantes não pagos na data acordada contabilizados a partir do momento da utilização do cartão.