‘Vá para fora cá dentro’ é o mote dos portugueses

Portugal soma e segue na coleção de prémios de melhor destino turístico, mas não são apenas os forasteiros internacionais que conquista. Há muito que o ‘vá para fora cá dentro’ deixou de ser um mero slogan e os portugueses continuam a assegurar uma importante parte das receitas dos grupos hoteleiros em Portugal nas férias de verão. “Os portugueses são o principal público [do grupo Vila Galé], representando cerca de 30%”, explica Catarina Pádua, diretora de marketing do Vila Galé. “Acreditamos que este volume vai manter-se e que, olhando por exemplo para as férias de verão, os portugueses vão continuar a escolher Portugal”. Também o porta-voz da Agência Abreu, Alberto Machado, sublinha que “apesar de ser evidente que nos últimos anos temos assistido a um crescimento tanto do turismo interno como das viagens para o estrangeiro, o facto é que no topo das preferências dos portugueses está, como sempre esteve, Portugal”. O quadro é completado pelo diretor da easyJet Portugal, José Lopes. “A taxa de ocupação anual da easyJet em Portugal continua acima dos 90% e a representatividade dos passageiros que vivem em Portugal nos nossos lugares manteve-se perto dos 30%”, refere este responsável, acrescentando que “Portugal continua a ser essencialmente um país que recebe turistas e não um país que gera turistas”. De acordo com um estudo do Instituto Português de Administração e Marketing (IPAM) sobre as principais características das férias dos portugueses, a praia continua a ser muito valorizada pelos portugueses. Para 61% dos inquiridos, este continua a ser a referência no planeamento das férias. Neste sentido, não é surpreendente que julho, agosto e setembro continuem a ser os meses durante os quais 87% dos inquiridos portugueses assinala preferir tirar férias. A refletir as preferências dos portugueses está a quota de mercado Algarve como destino dos turistas nacionais: cerca de 30%. João Fernandes, presidente da Região de Turismo do Algarve, explica que o contributo do mercado interno, registou também um desempenho positivo: mais 10,6% hóspedes, para um total de 47,4 mil; e mais 10,4% de dormidas, para 105,9 mil dormidas de portugueses. “Este desempenho é reflexo da crescente perceção de que a região tem uma oferta turística diversificada – desde sol e mar, ao turismo de natureza, cultura, história, até à gastronomia e aos vinhos – e é uma escolha acertada em qualquer época do ano”, realça. É neste sentido que Catarina Pádua antecipa que nos nove hotéis no Algarve do grupo Vila Galé os portugueses deverão continuar a “ser a maioria nas próximas férias grandes”.

Destinos de neve lideram escolhas para a Páscoa

Férias longas não são o único sinónimo de dias de descanso para os portugueses e há cada vez mais a aproveitar as épocas festivas para escapadinhas na Europa.“Sentimos que existe uma maior procura dos portugueses por viagens na Páscoa e no Natal, principalmente”, diz o diretor da easyJet Portugal. José Lopes identifica Genebra, Lyon, Basileia ou Zurique como os destinos mais procurados pelas famílias portugueses na Páscoa. O objetivo é desfrutar de dias na neve, que permitam atividades de inverno em conjunto. Já na época natalícia, aponta os mercados de Natal em Londres e Amesterdão, por exemplo, são alguns dos destinos mais procurados pelos viajantes nacionais. No entanto, a um nível global diz que destinos como “Funchal, Madrid, Londres ou Paris são cidades “quase obrigatórias” para as quais os portugueses gostam de voar”.