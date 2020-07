Vacina anti-Covid anima bolsas europeias. PSI 20 acompanha tendência impulsionado pelo BCP

O principal índice bolsista português (PSI 20) ganha 0,12%, para 4.455,33 pontos, em linha com as principais praças europeias esta quarta-feira, 15 de julho. Animados pelos ganhos das praças asiáticas, os investidores demonstram-se otimistas com o desenvolvimento de uma vacina para a Covid-19,

Esta quarta-feira foi noticiado que a empresa de biotecnologia norte-americana Moderna que vai entrar na fase final dos ensaios clínicos de uma vacina contra o novo coronavírus em 27 de julho, tornando-se na primeira a atingir aquela fase. Os testes à vacina da Moderna revelaram a produção de anticorpos em todos os pacientes testados. Agora, segundo a agência AFP, a empresa anunciou que 30 mil pessoas vão participar na fase decisiva do ensaio clínico nos Estados Unidos.

A informação deu ânimo às principais bolsas asiáticas. A bolsa de Tóquio fechou hoje em alta, com o principal índice, o Nikkei, a ganhar 1,59% para 22.945,50 pontos. Já o Topix, subiu 1,56% para 1.589,51 pontos no fim da sessão.

A Europa também beneficia dos ganhos de Wall Street registados na terça-feira, após uma sessão volátil que terminou em alta devido aos resultados do segundo trimestre dos maiores bancos norte-americanos.

Na bolsa portuguesa, os ganhos do BCP (1,21%), da EDP (0,51%) impulsionam o PSI 20. Além destas, os títulos da Mota-Engil e da Pharol negoceiam acima de 1%.