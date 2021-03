Vacina portuguesa contra Covid-19 poderá estar pronta em 2022, mas vai precisar de 20 milhões de apoio público

Portugal poderá registar a primeira vacina contra a Covid-19 em 2022. O fármaco está a ser desenvolvido pela Immunethep, uma empresa sediada em Cantanhede, que pretende arrancar com os ensaios clínicos ainda este ano.

No entanto, para que os prazos sejam cumpridos e o processo se torne mais célere, a empresa de biotecnologia alerta que será necessário um investimento por parte do Estado na ordem dos 20 milhões de euros para arrancar com a fase 1 e 2 e pedir a aprovação provisória de entrada no mercado.

“Numa situação de pandemia é difícil ter o dinheiro necessário no período necessário para que as coisas aconteçam mais depressa”, explica Bruno Santos.

Em entrevista à JE TV, o CEO e fundador da Immunethep explica que impactos uma nova vacina poderá ter no setor da biotecnologia em Portugal e de que maneira esta se diferenciará daquelas que já estão no mercado no combate à pandemia.