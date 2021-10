Vacinas da gripe e Covid-19 podem ser administradas em simultâneo

A diretora da Direção-Geral da Saúde admitiu a possibilidade da coadministração da vacina contra a gripe e contra a Covid-19, embora a decisão dependa inteiramente da Organização Mundial da Saúde.

De acordo com Graça Freitas, a DGS está apenas a aguardar as indicações da Organização Mundial da Saúde para a administração das duas vacinas em simultâneo, sendo que a decisão pode ser conhecida ainda hoje ou nos próximos dias.

Enquanto a decisão da organização sobre o tema não é conhecida publicamente, a vacinação da gripe e das terceiras doses contra a Covid-19 continuam a um ritmo distinto. Agora, a administração destas vacinas está a ser realizada num “sistema misto”, ou seja, a da gripe em centros de saúde e a da Covid-19 nos centros de vacinação criados para o efeito.

“Nós gostávamos muito que fosse possível a coadministração, mas estamos preparados para os dois cenários”, sustentou a diretora-geral da Saúde em conferência de imprensa sobre o tema.

Atualmente, as vacinações estão a decorrer com 14 dias de intervalo, e caso a OMS decida que faz sentido a co-administração, estas passam a ser dadas num único centro e no mesmo dia, evitando duplas deslocações ao mesmo local, disse Graça Freitas.