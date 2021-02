Vaga de frio polar no Texas com “impacto limitado” nas centrais da EDP Renováveis

A vaga de frio polar que afetou o estado norte-americano do Texas teve um impacto limitado nas centrais da EDP Renováveis.

A companhia portuguesa conta com quatro centrais eólicas neste estado: Lone Star Wind Farm (400 megawatts), Los Mirasoles (250 MW), Wilcat Creek (180 MW) e Reloj del Sol (209 MW).

Do total de 1 gigawatt de capacidade instalada, “menos de 10% foi afetada. O impacto foi limitado”, disse o presidente da EDP Renováveis, Miguel Stilwell de Andrade, esta quarta-feira, 24 de fevereiro, numa chamada com analistas.

A ação das equipas da EDP Renováveis no terreno contribuiu para mitigar os efeitos negativos. “A rápida resposta e a gestão de risco permitiu ter a expectativa de um impacto na casa dos 10 milhões no primeiro trimestre”, com o impacto exato a ser conhecido nas próximas semanas, segundo o gestor que substituiu João Manso Neto no cargo.

As “extremas condições meteorológicas” tiveram “impacto na rede elétrica que provocou aumentos de preços que chegaram a atingir os nove mil dólares por megawatt hora”, destacou.

O Texas chegou a atingir temperaturas de 18 graus negativos nas últimas semanas. O consumo de eletricidade disparou e tiveram início os apagões de energia. O próprio operador estadual da rede elétrica começou a provocar apagões programado de forma a reduzir a sobrecarga na rede.

A cidade de Dallas registou 10 graus negativos, um contraste com os 15 graus centígrados que costuma registar nesta altura do ano, de acordo com a “BBC”.

E ao mesmo tempo que os texanos ligaram os seus aquecedores, a produção de eletricidade foi impactava. As turbinas eólicas na parte norte do estado pararam de funcionar, e as centrais de gás natural foram fechadas depois de os gasodutos terem gelado, noticiou a “Reuters” a 20 de fevereiro.

Apesar deste fenómeno meteorológico ser raro no Texas, em 2011 houve uma vaga de frio, embora menos grave mas que também provocou problemas no abastecimento de eletricidade. Antes disso, houve vagas de frio em 1983, 1989, 2003, 2006, 2008 e 2010.

Mesmo com esse episódio, “os produtores de eletricidade do Texas falharam em adaptar os seus sistemas” para se tornarem mais resistentes ao inverno, conclui a “Reuters”.

De um total de 26 milhões de clientes do operador de rede, 4,5 milhões sofreram cortes no abastecimento de eletricidade na última semana. Já 14,5 milhões de texanos sofreram cortes no abastecimento de água por os canos terem congelado e rebentado.