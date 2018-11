Vai à Web Summit? Conheça os descontos e benefícios a que tem direito

No dia 6 de novembro, o Altice Arena abre as portas para a maior feira de inovação e tecnologia do mundo, a Web Summit.

Este ano, o evento antecipa a presença de 70 mil espectadores dos quatro cantos do mundo, e oradores de várias empresas e startups. Para quem vai, será uma oportunidade única para conhecer as novidades do mundo tech e aproveitar um leque de descontos incluídos no bilhete.

SendGrid

É uma plataforma de comunicação que está a oferecer acesso gratuito ao Programa de Aceleração para startups da Web Summit. Terá direito ao serviço de entrega de emails a partir da cloud durante 12 meses com crédito na conta.

Meo

Obtenha a melhor ligação no seu dispositivo em Lisboa com a melhor oferta de dados móveis da Meo.

Tanto pode optar por comprar um cartão SIM de dados com 30 GB válido por 15 dias, por 9,99 euros, ou se vier em grupo, um router 4G desbloqueado, mais um cartão SIM de dados com 30 GB válido por 15 dias, por 34,99 euros.

Benfica – Ajax

Se quiser aproveitar para ver um jogo de futebol, no dia 7 pelas 20h, terá 25% de desconto na partida entre o Benfica e Ajax.

Via Verde

Espera-se um frenesim nas ruas e estradas de Lisboa durante esta semana, e espera-se uma maior afluência aos transportes públicos. Para aqueles que se vão aventurar nas estradas, a Via Verde disponibilizou 20 minutos gratuitos nas estradas. Registe-se e aproveite esta oferta.

Start Innovation Team

Tem uma startup baseada em Portugal? Ou quer abrir um negócio aqui? Aproveite uma reunião individual de 1 hora no stand da Start Innovation Team.

Lá poderá receber orientações sobre problemas legais e formação profissional e financeira. No fim, se decidir juntar-se à equipa da Start Innovation Team, terá um desconto de 30% na subscrição.