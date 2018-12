Vai poder apreciar cultura Barroca através de realidade aumentada

Presenciar a construção de um altar em tempo real ou descobrir a cultura Barroca na região do Alto-Minho, ora tudo isto será possível já a partir deste sábado, graças à tecnologia implementada pela EDIGMA no Centro Interpretativo do Barroco.

A EDIGMA liderou o projeto integrado numa oferta de soluções que contemplam a tecnologia, a identidade gráfica, bilheteira, sinalética e o estacionário.

O visitante da Igreja do Espírito Santo pode optar pela utilização de um tablet ou óculos de realidade aumentada – HoloLens – para aceder ao conteúdo interativo disponível no espaço. Foi concebido um ponto de interacção, com recurso a vários ecrãs, que conectam os visitantes com três temas, Sociedade e o Pensamento, Cultura e Arte e o Monumento Igreja Espírito Santo, potenciando o uso cultural, pedagógico e turístico.

De referir que o projeto integra uma plataforma para os dispositivos móveis Android e iOS, que serve de porta de entrada no Barroco através dos dez concelhos abrangidos, partilhando conhecimento sobre este período da cultura na região.

A inauguração do Centro Interpretativo do Barroco, em Arcos de Valdevez, está agendada para este sábado, dia 15 de dezembro, com a sessão inaugural às 11h00.