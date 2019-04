Vai ser possível usar os transportes públicos em Lisboa e pagar com o telemóvel

Até ao final de 2020 deverá ser possível pagar e validar a entrada nos transportes públicos na Área Metropolitana de Lisboa apenas com o telemóvel, noticia o jornal “Expresso” este sábado.

De acordo com o semanário, o projeto representa um investimento de 21 milhões de euros, cujo montante é co-financiado pela Comissão Europeia.

A transformação do sistema de bilhética não significa, no entanto, o desaparecimento do passe e bilhetes em papel, mas antes um complemento ao atual sistema.

“A diferença é que passa a haver um outro canal de acesso e com mais informação para o utilizador”, diz Miguel Gaspar, vereador da Mobilidade na Câmara Municipal de Lisboa em declarações ao Expresso.