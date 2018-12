Vai viajar para Londres? Todos os voos em Gatwick foram cancelados

O Aeroporto de Londres Gatwick cancelou ontem à noite todos os voos (quer de partida quer de chegada) por causa de uma invasão de drones. Na manhã desta quinta-feira, o segundo aeroporto mais movimentado de Inglaterra já fez saber que os embarques e desembarques continuam suspensos.

Thursday 07.40: Flights to and from Gatwick remain suspended, due to drone activity. Please do not travel to the airport without checking with your airline first. We 're sorry for the inconvenience today, but the safety of our passengers and staff is our no.1 priority.

— Gatwick Airport LGW (@Gatwick_Airport) December 20, 2018