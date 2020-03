O Grupo Valouro está a intensificar a sua atuação nas áreas de sustentabilidade ambiental e de segurança alimentar. Em 1997, o grupo adquiriu uma herdade no Alentejo e esta aquisição definiu o momento em que a atuação sustentável do grupo passou a ser irreversível. Desta forma, o Grupo Valouro foi o primeiro, em Portugal, a implementar um sistema integrado ambiental e agroalimentar, com o objectivo de produzir frangos em condições de elevada biossegurança. Pioneiro na implementação da economia circular ao desenvolver e implementar o sistema integrado que permite sinergias nas vertentes de redução, reutilização, recuperação e reciclagem.

Assim, segundo fonte oficial do grupo, desde julho de 2018 que a Rações Valouro (RV) não incorpora, por regra, antibióticos na produção de alimentos para aves. Em paralelo, as matérias-primas utilizadas na alimentação das aves, assentam em 60 % nos cereais e 38% são coprodutos, ou seja, produtos não usados noutras indústrias alimentares e aproveitados para a produção de alimentação para animais), de origem vegetal.

