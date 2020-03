Vários eventos cancelados ou adiados na Madeira devido ao coronavírus

Na passada quarta-feira vários eventos, por parte de várias entidades, foram ou cancelados ou adiados devido ao coronavírus ou Covid-19.

A Assembleia Legislativa da Madeira decidiu adiar todos os eventos culturais e sociais até 31 de março.

“A presente decisão coaduna-se com o cumprimento dos procedimentos previstos no Plano de Contingência para prevenção e controlo do COVID-19, recentemente elaborado e divulgado pelo principal órgão de governo próprio da Região, de acordo com as orientações emanadas pela Direção Geral de Saúde”, refere a Assembleia Regional.

A 31 de março a Assembleia Regional vai fazer uma reavaliação da situação com o intuito de verificar se existem condições de segurança para reagendar os eventos adiados.

A Universidade da Madeira (UMa) foi outra instituição a anunciar o adiamento por tempo indeterminado de um evento devido ao cornavíus. O estabelecimento de ensino superior referiu que o adiamento do Seminário Desporto e ciência previsto para 12 e 13 de março, se deve às “medidas de contenção para a prevenção e controlo de infeção por novo Coronavírus (COVID-19)”.

A vice-presidência do Governo Regional cancelou a iniciativa ‘Orçamento com Proximidade, que está prevista para a passada quarta-feira.

“O reagendamento dos próximos encontros da iniciativa “Orçamento com Proximidade” será oportunamente divulgado”, referiu a vice-presidência.

O Sindicato dos Professores da Madeira (SPM) adiou também algumas iniciativas por motivos de saúde pública. A comemoração do Dia da Mulher e do 42º aniversário do SPM, previsto para esta quinta-feira, foi adiado, bem como a 3ª corrida regional dos professores prevista para 13 de março.

“Estes eventos serão realizados, posteriormente, quando houver a certeza de que a sua realização não põe em risco a saúde dos participantes”, referiu o SPM.

O Instituto Superior de Administração e Línguas (ISAL) decidiu cancelar iniciativas que já estavam agendadas, até final de março. Esta medida será reavaliada quinzenalmente, diz a instituição de ensino.

Foi ainda decidido pelo ISAL elaborar um plano de contingência, “para que sejam adotadas as medidas necessárias à concretização e implementação” do mesmo.

“O documento define os procedimentos a ter em conta quando se verifiquem suspeitas de pessoas infetadas no seio da comunidade académica, apesar de não haver registo de infetados no ISAL. O documento indica as pessoas a quem se devem dirigir, os locais e as condições do espaço para onde serão encaminhados os potencialmente infetados”, explica o ISAL.

O candidato à liderança do PS Madeira, Paulo Cafôfo, decidiu suspender as acções de campanhas previstas para os próximos 15 dias devido ao coronavírus.

De referir que na passada quarta-feira o Governo da Madeira tinha anunciado uma série de medidas para responder aos efeitos do coronavírus.