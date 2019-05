VdA recebeu maior consórcio da indústria jurídica de blockchain

A sociedade de advogados Vieira de Almeida (VdA) recebeu no final da semana passada o primeiro briefing em Lisboa do Global Legal Blockchain Consortium (GLBC), o maior consórcio da indústria jurídica de blockchain, com mais de 235 empresas, escritórios de advocacia, tecnológicas, universidades, etc.

No plano de atividades esteve também bootcamp de inovação, dinamizado por Celina Abecassis-Moedas, dean for Executive Education e professora da Católica Lisbon School of Business and Economics, contando ainda com a participação de Miguel Pupo Correia, docente do Instituto Superior Técnico.

Esta sessão, promovida pela área de ICT (Information, Communication & Technology) da VdA e pelo Fórum inovação desta firma, foca-se no desenvolvimento de novas soluções jurídicas com recurso à tecnologia blockchain.