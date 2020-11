A Associação Mutualista Montepio Geral (AMMG) pretende evitar um aumento de capital no Banco Montepio com a criação de um veículo para onde serão transferidos os ativos improdutivos da instituição financeira, sabe o Jornal Económico (JE).

A AMMG vai tentar minimizar o impacto no capital do Banco Montepio com a escolha dos ativos que serão comprados pelo veículo, que ainda está em estudo, em função do seu ponderador de risco para evitar um aumento de capital.

Ainda assim, a criação deste veículo poderá levar a um aumento de capital no banco liderado por Pedro Leitão porque operação exige que esse veículo da AMMG compre os ativos problemáticos do banco a desconto, gerando uma perda na conta de resultados. O que provoca impacto negativo no capital.

