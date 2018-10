Veja aqui o programa “Decisores” desta semana, com Pedro Lino e Claire Teixeira

O CEO da corretora DiF Broker, Pedro Lino, e a CEO da gestora de fundos Optimize, Claire Teixeira, são os convidados desta semana do programa ‘Decisores’, transmitido no site e nas redes sociais do Jornal Económico, esta semana com a apresentação de Shrikesh Laxmidas.

Em entrevista, os dois gestores explicam a compra progressiva da totalidade do capital da Optimize pelos acionistas da DiF Broker. Pedro Lino defende que as fusões entre operadores financeiros mais pequenos já deviam ter começado há bastante tempo, especialmente para fazerem face às novas exigências regulamentares.

Claire Teixeira explica que a Optimize pretende aproveitar a experiência de internacionalização da DiF Broker para distribuir os seus fundos de investimento em outras geografias, o primeiro passo será o Luxemburgo. A taxa de poupança e a alocação de investimentos dos portugueses também estiveram em debate.