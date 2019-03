O Novo Banco chegou a acordo com a Bankers Insurance para vender a GNB Vida em setembro de 2018. A operação foi fechada por 190 milhões de euros. Mas até ao momento não há evoluções. Fontes próximas do setor atribuem a demora ao recente recuo que os norte-americanos fizeram em Itália, que não foi explicado pelos norte-americanos.

Depois de a Global Bankers Insurance ter acordado a compra da Pramerica Life Italia à Prudential Insurance International Holding, as partes desfizeram o acordo e assim a Global Bankers desistiu da compra da Pramerica Life Itália. Os motivos da desistência, segundo fontes do setor, prendem-se com reticências levantadas pelo regulador italiano à capacidade financeira da Bank Insurance Holding para concretizar a aquisição da seguradora do ramo vida. Ora isto está a deixar apreensivo o regulador dos seguros português e o Novo Banco, que é dono da seguradora.

