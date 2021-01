Vendas da Sonae MC subiram 9,6% em 2020

Apesar das dificuldades criadas pela pandemia da Covid-19, a Sonae MC terá fechado o exercício de 2020 com vendas de 5.153 milhões de euros, o que representa um crescimento de 9,9% em comparação com o ano precedente, de 6,6% se tivermos em conta a base comparável de lojas (dados preliminares).

De acordo com um comunicado enviado pelo grupo retalhista português à CMVM – Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, “a Sonae MC manteve-se ao lado dos seus clientes neste tempo de grande necessidade, e os excelentes resultados de vendas e claro ganho de quota de mercado alcançados pela empresa refletiram a satisfação e o reconhecimento deste esforço pelos clientes”.

O grupo liderado por Cláudia Azevedo sublinha que “o crescimento do volume de negócios superou o mercado”.

“As vendas ‘online’ neste ano aceleraram e cresceram cerca de 80%, reforçando a liderança incontestável da Sonae MC em ‘e-commerce’ de bens alimentares em Portugal”, é outro destaque do comunicado em questão.

Luís Moutinho, CEO do grupo nacional de distribuição considera que, “num ano turbulento e sem precedentes, a Sonae MC prosseguiu a dinâmica positiva dos últimos anos, obtendo um desempenho comercial robusto e fortalecendo a sua posição de liderança, num mercado em evolução”.

“Estamos muito orgulhosos dos nossos resultados, e em particular do nosso papel na resposta aos desafios trazidos pela pandemia de Covid-19 às famílias portuguesas. Sentimos que os nossos esforços valeram a pena, pois ao longo do ano, os nossos colaboradores foram insuperáveis a assegurar a continuidade da distribuição de alimentos, garantindo a segurança dos nossos clientes e adaptando a experiência de compra nas nossas lojas para ir ao encontro de necessidades e expetativas dos consumidores em evolução acelerada”, assinala este responsável.

De acordo com o CEO da Sonae MC, “para 2021, permanecemos mobilizados para continuar a reforçar a liderança comercial” e “daremos prioridade à segurança dos nossos colaboradores e clientes, ajustando e valorizando constantemente a nossa proposta de valor e os modelos operativos de acordo com a evolução da crise sanitária e económica”.

Segundo o comunicado em questão, “o desempenho do quarto trimestre foi igualmente muito sólido, acima do registado nos meses anteriores, apesar de uma época natalícia mais fraca, devido às restritas medidas de contenção em vigor (por exemplo, um recolher obrigatório temporário depois das 13h00 aos fins de semana)”.

“Os sólidos resultados de supermercados e hipermercados foram positivamente impactados pelo aumento do consumo dentro de casa, o qual mais do que compensou os desafios acrescidos sobre o segmento ‘Novos Negócios de Crescimento e Outros’ decorrentes da pandemia. As principais categorias alimentares cresceram acima do mercado, beneficiando de uma tendência positiva em bens alimentares essenciais e frescos, enquanto as categorias não alimentares apresentaram desempenhos mais heterogéneos (com destaque positivo para higiene pessoal, limpeza do lar, equipamentos eletrónicos e ‘bricolage’, enquanto, por exemplo, beleza, brinquedos e outras categorias sazonais foram mais prejudicados pela Covid-19)”, revela o comunicado da Sonae MC.

Um dos destaques da atividades do grupo nacional de distribuição residiu nas vendas na internet. “De modo a ir ao encontro do forte aumento da procura ‘online’, a Sonae MC aumentou a sua capacidade de preparação e de entrega de encomendas. As vendas ‘online’ aceleraram e registaram um crescimento anual de cerca de 80%, reforçando a liderança clara da empresa em ‘e-commerce’ de bens alimentares em Portugal”, reclamam os responsáveis da Sonae MC.

“Adicionalmente, a Sonae MC prosseguiu os investimentos na transformação digital, com foco na adaptação de experiência de cliente, modelos de negócio, processos e cultura. De salientar, como resultado do contínuo esforço digital da empresa, os desenvolvimentos em comunicação digital (por exemplo, a disseminação dos folhetos digitais direcionados, para chegar a cerca de dois milhões de clientes semanais) e no ecossistema de aplicações móveis (em que mais de 1,3 milhões de clientes utilizam a aplicação digital Cartão Continente), bem como o lançamento com sucesso da solução de pagamento móvel Continente Pay”, salienta o comunicado do grupo.

Mesmo com os constrangimentos provocados pela pandemia, a Sonae MC manteve o ritmo elevado de expansão, abrindo mais 89 novas lojas próprias, das quais 13 foram lojas de proximidade ‘Continente Bom Dia’, adicionando cerca de 31 mil metros quadrados à área total de vendas.

“No final do ano, a rede de lojas da empresa consistia em 1.313 unidades (incluindo franquias), correspondente a 942 mil metros quadrados de área de vendas”, conclui o comunicado da Sonae MC.