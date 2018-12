Vendas de alojamento sobe 14,4% na Madeira

As vendas de alojamento subiram 14,4% na Madeira, de acordo com a Direção Regional de Estatística, (DREM), no terceiro trimestre.

No terceiro trimestre foram feitas 779 transacções de alojamento, sendo que das vendas efetuadas 613 ,correspondentes a 78,7% do total, foi para alojamentos existentes.

O organismo de estatística regional adianta que as vendas de alojamentos existentes subiram 17,2% e as vendas de alojamentos novos apresentaram um crescimento de 5,1%.

As transacções atingiram 106,5 milhões de euros, o que representa mais 18% em comparação com o último trimestre. relativamente À vendas de alojamentos novos, atingiu-se os 27,4 milhões de euros, enquanto que nos alojamentos existentes se ficou nos 79, milhões de euros.