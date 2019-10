Vendas de automóveis novos aumentam 8,9% em setembro

As vendas de automóveis novos aumentaram 8,9% em setembro face ao mesmo mês do ano passado, para 18.036 veículos, segundo dados divulgados pela Associação Automóvel de Portugal (ACAP).

A ACAP sublinha que, na comparação com o período homólogo, há que ter em atenção que em setembro de 2018 entrou em vigor a fase intermédia do sistema WLTP (nova norma sobre emissões), “o que causou perturbações no mercado desse mês”.

Segundo os dados acumulados, de janeiro a setembro deste ano, foram colocados em circulação 206.550 novos veículos, uma diminuição homóloga de 3,9%.

Por categorias e tipos de veículos registou-se um aumento de 13,9% em setembro face ao mesmo mês de 2018 nas vendas de automóveis ligeiros de passageiros, com 14.558 automóveis matriculados.

Já de janeiro a setembro de 2019, as matrículas de veículos ligeiros de passageiros totalizaram 174.024 unidades, menos 4,7% relativamente ao período homólogo de 2018.

Quanto aos veículos ligeiros de mercadorias, as vendas caíram 13,7% em setembro em relação ao mês homólogo, para 2.710 unidades matriculadas. E, em termos acumulados, o mercado registou 28.156 novas unidades, um decréscimo de 0,3% face ao período homólogo.

Por sua vez, o mercado de veículos pesados, que engloba os tipos de passageiros e de mercadorias, registou um crescimento de 19,6% face a setembro de 2018, tendo sido comercializados 768 veículos desta categoria.

Nos primeiros nove meses de 2019, as matrículas de pesados totalizaram 4.370 unidades, um aumento de 8,1% face a igual período de 2018.