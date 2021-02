Vendas de automóveis registam quebra de 28,5% em janeiro

O mercado automóvel verificou uma descida de 28,5% no mês de janeiro, face a igual período de 2020. No primeiro mês do ano foram matriculados pelos representantes legais de marca a operar em Portugal, um total de 12.512 veículos, de acordo com os dados da Associação Automóvel de Portugal (ACAP) esta segunda-feira, 1 de fevereiro.

Olhando para as três categorias, a menor descida foi registada nos veículos ligeiros, com menos 30,5%, o que correspondeu a 10.029 automóveis ligeiros.

Já o mercado de ligeiros de mercadorias registou, em janeiro de 2021, uma evolução desfavorável, tendo descido

19,2% face ao mesmo mês do ano anterior, situando-se nas 2.098 unidades matriculadas.

Por sua vez, os veículos pesados, o qual engloba os tipos de passageiros e de mercadorias, no primeiro mês

de 2021 verificou uma queda de 20,8% em relação ao mês homólogo do ano anterior, tendo sido comercializados 385 veículos desta categoria.