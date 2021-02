Vendas de motociclos caem mais de 17% em janeiro

O mercado de ciclomotores, motociclos, triciclos e quadriciclos em Portugal caiu 18,4% em janeiro, quando comparado com igual período do ano passado. Os dados divulgados esta terça-feira pela Associação Automóvel de Portugal (ACAP) mostram que nenhuma categoria de veículos experienciou crescimentos nas vendas, sendo que foram registadas 1.893 matrículas neste período.

Apenas a categoria de triciclos verificou uma evolução nula, tendo sido atribuídas as mesmas sete matrículas que em janeiro de 2020.

Em termos percentuais, as maiores quedas registaram-se nos ciclomotores, que diminuíram 26,7%. Seguem-se os minicarros, uma subcategoria de quadriciclos, em que as 65 matrículas registadas em janeiro representam uma descida de 26,1%. Este decréscimo, aliado ao aumento de 14,3% na subcategoria de ATV’s, as vulgas moto4, resultou numa diminuição de 20,6% nas matrículas de quadriciclos.

Já os motociclos observaram uma redução de 17,9%, com 1.706 matrículas registadas, sendo as quedas repartidas entre os veículos até 125 cm3, que recuaram 20,9%, e os com cilindrada superior a 125 cm3, onde o recuo foi de 15,6%.