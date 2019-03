Vendas de retalho em Portugal crescem mais do que a média da União Europeia

As vendas do comércio de retalho aumentaram, em janeiro, 2,2% na zona euro e 2,5% na União Europeia (UE) em termos homólogos, com Portugal a crescer acima de ambas as médias (5,6%), divulga o Eurostat.

Face a dezembro de 2018, o volume das vendas do comércio de retalho subiu 1,3% nos países do euro e 1,1% na UE, tendo também crescido mais do que as médias das dias zonas em Portugal (1,5%).

De acordo com o gabinete estatístico europeu, na variação homóloga os maiores avanços nas vendas a retalho registaram-se na Eslovénia (11,0%), na Irlanda (8,1%) e na Roménia (6,7%), tendo sido observados dois recuos: na Finlândia (-1,3%) e na Dinamarca (-0,3%).

Face ao mês anterior, em janeiro foi na Alemanha e Malta (3,3% cada) bem como a Estónia e a Roménia (1,9% cada) que o indicador mais avançou.

No sentido inverso, a Finlândia (-2,1%), a Eslovénia (-1,0%), a Dinamarca e a Áustria (-0,7% cada) e ainda a Bélgica (-0,4%) viram o volume das vendas a retalho recuar face a dezembro de 2018.