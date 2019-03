Vendas no comércio a retalho aumentam 5,4% em janeiro

O Índice de volume de negócios no comércio a retalho passou de uma variação homóloga de 3,9% em dezembro para 5,4% em janeiro. Em janeiro, o comércio a retalho acelerou 1,5 pontos percentuais.

Comparando com o último mês de 2018, as vendas no comércio a retalho aumentaram 1,5% (0,1% no mês precedente). As variações em cadeia dos agrupamentos de produtos alimentares e produtos não alimentares foram, respetivamente, -1,5% e 4,0% (3,0% e -2,1% em dezembro).

O índice de emprego e remunerações apresentaram crescimentos homólogos, respetivamente de 2,1% e 2,8% em termos homólogos (variação de 2,2% e 4,5% em dezembro).

O índice de horas trabalhadas ajustadas de efeitos de calendário, apresentaram crescimentos homólogos de 1,7% (1,4% em dezembro). Ainda assim, quando comparado com o mês anterior este índice apresentou uma variação de -2,3% (-2,6% em janeiro de 2018).