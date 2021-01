Vendas no comércio a retalho diminuíram 4,5% em dezembro

O índice de volume de negócios no comércio a retalho passou de uma variação homóloga de -5,3% em novembro para -4,5% em dezembro.

Segundo os dados do Instituto Nacional de Estatísticas, divulgados esta sexta-feira, no quarto trimestre de 2020, as vendas no comércio a retalho desceram 3,4% em termos homólogos (-2,1% no terceiro trimestre).

A variação negativa no quarto trimestre deveu-se exclusivamente à forte redução de 7,9% do comércio a retalho de produtos não alimentares visto que o comércio de produtos alimentares aumentou 2,3%. No conjunto do ano de 2020, o índice de volume de negócios diminuiu 4,1%, que compara com o crescimento de 4,3% em 2019.

Já os índices de emprego, remunerações e horas trabalhadas apresentaram taxas de variação homóloga de-4,6%, -4,1%e -6,7%, respetivamente, quando em novembro, esse valor fixava-se nos -4,2%,2,0%e -5,8%, pela mesma ordem).

Em termos de média anual, em 2020 a variação do emprego, das remunerações e das horas trabalhadas (dados brutos) foi, respetivamente,-2,1%, 0,9% e -8,1% (2,4%,5,1% e 1,8% em 2019).