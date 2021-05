Vendas no comércio a retalho subiram 28,3% em abril

As vendas no comércio a retalho registaram um crescimento de 28,3% em abril, o que representou uma subida homóloga de 1,7% face aos 26,6 pontos percentuais (p.p.) observados no mês anterior, de acordo com os dados do índice de volume de negócios no comércio a retalho divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) esta sexta-feira, 28 de maio.

O agrupamento dos produtos não alimentares foi o que mais contribuiu para este aumento, registando um crescimento homólogo de 47,1% (5,5% em março), enquanto os produtos alimentares cresceram 11,4% (-2,0% no mês anterior).

Em relação ao emprego e remunerações, as variações homólogas foram, em abril de -0,5% e 4,0%, respetivamente

(-5,2% e -2,6% em março, pela mesma ordem).