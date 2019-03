Venezuela: dois aviões russos com 100 soldados aterram no aeroporto de Caracas

Dois aviões militares russos aterraram em Caracas, o principal aeroporto da Venezuela no passado sábado, alegadamente transportando dezenas de tropas e uma grande quantidade de equipamentos. Os aviões foram enviados para “cumprir contratos militares”, segundo informou a agência de notícias russa “Sputnik”, revela esta segunda-feira a “BBC”.

Javier Mayorca, jornalista venezuelano, escreveu no Twitter que viu cerca de 100 soldados e 35 toneladas de equipamentos descarregados dos aviões, que surgem três meses depois das duas nações terem realizado exercícios militares em conjunto.

A Rússia é desde há muito tempo aliada da Venezuela, emprestando milhões de dólares ao país sul-americano, apoiando a sua indústria petrolífera e militar. Os russos mostraram-se também contra as sanções dos EUA para com o Governo do presidente venezuelano Nicolás Maduro.

Um avião militar com uma bandeira russa na fuselagem foi visto na pista de um aeroporto no domingo. Foram ainda divulgadas imagens nas redes sociais, para mostrar as tropas russas reunidas no aeroporto.

More Russian soldiers unload in #Venezuela to help prop up Pres. #Maduro. The Ilyushin IL-62M is used to carry military personnel and frequently flies troops from #Russia to Syria — indeed it stopped in #Syria on its way from Russia to #Caracas. pic.twitter.com/YfU2SnZacJ

