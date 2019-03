Venezuela: Maduro expulsa embaixador alemão por ”atos recorrentes de interferência”

O Governo de Nicolas Maduro anunciou que vai expulsar o embaixador alemão por ”atos recorrentes de interferência” em assuntos internos do país. Daniel Kriener tem um prazo de 48 horas para abandonar a Venezuela.

Num comunicado emitido pelo Governo, e citado pelo ”Politico”, pode se ler que ”a Venezuela considera inaceitável que um diplomata estrangeiro exerça no seu território um papel público mais próximo do que o de um líder político alinhado com a agenda conspiratória de setores extremistas da oposição venezuelana”.

A embaixada alemã já se havia pronunciado publicamente sobre a sua posição face ao conflito politico no país. Na segunda feira, a entidade twitou que Kriener esperava que o regresso de Guaidó fosse “um passo em direção a um processo político e pacífico para superar a crise venezuelana”.

O Ministério das Relações Exteriores da Alemanha já confirmou a expulsão do diplomata na rede social, argumentando ser uma ”decisão incompreensível”.

FM @HeikoMaas on Ambassador Kriener being declared persona non grata in 🇻🇪: Incomprehensible decision which will further escalate the situation. I have decided to call our Ambassador back to Berlin for consultations.

— GermanForeignOffice (@GermanyDiplo) March 6, 2019