Venezuela suspende voos da TAP por 90 dias

O regime de Nicolás Maduro suspendeu todos os voos da companhia aérea portuguesa TAP para a Venezuela, revelou o ministro dos Transportes venezuelano, Hipólito Abreu, através da rede social Twitter esta segunda-feira.

Esta medida foi tomada dias depois do auto-proclamado presidente, Juan Guaidó, e do seu tio, Juan Marquez, terem sido acusados de transportar explosivos no avião que os transportou de regresso à Venezuela, tendo o tio de Guaidó ter sido preso imediatamente a seguir ao avião da TAP aterrar.

O ministro dos Transportes de Maduro, Hipólito Abreu, realçou no Twitter as “graves irregularidades cometidas no voo TP173”, que partiu de Lisboa com destino à Venezuela. O ministro apontou que, de acordo com os regulamentos nacionais da aviação civil, o impedimento da TAP de voar para o país é uma “medida de precaução para proteger a segurança da Venezuela”.

Segundo o Governo venezuelano, Juan Marquez, tio de Guaidó que acompanhava o sobrinho nesse voo, transportou “lanternas de bolso táticas” que escondiam “substâncias químicas explosivas no compartimento da bateria”.

Assim, as autoridades venezuelanas consideram que a TAP, nesse voo entre Lisboa e Caracas, violou normas de segurança internacionais, permitindo explosivos, e também ocultou a identidade do auto-proclamado Presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó, na lista de passageiros, embora a segurança aeroportuária não seja da responsabilidade das companhias transportadoras.

O Governo português já pediu um inquérito para averiguar a veracidade das acusações que envolvem a transportadora aérea portuguesa, dizendo não ter qualquer indício de irregularidades no voo que transportou Marquez e Guaidó.