Venezuela: Venexos recolhe 120 quilos de alimentos e 30 medicamentos na Madeira

A associação Venexos, que apoia imigrantes venezuelanos, recolheu no passado fim de semana na Madeira 120 quilos de alimentos e aproximadamente 30 quilos de medicamentos para enviar para aquele país, disse a responsável regional da organização.

Em declarações à agência Lusa, Aura Rodrigues adiantou que as dádivas em dinheiro “excederam as expectativas”, porque ascenderam a quase mil euros.

“A iniciativa correspondeu e foi superior às nossas expectativas na Madeira. Só temos a agradecer aos madeirenses, que estão a ser muito solidários, e nós estamos muito agradecidos”, declarou.

A responsável também expressou a sua gratidão ao apoio dado pelo novo bispo do Funchal, Nuno Brás, que se ofereceu para celebrar a missa pela paz na Venezuela no passado sábado, na igreja do Colégio no Funchal.

Aura Rodrigues mencionou que ainda falta contabilizar os donativos arrecadados na igreja de S. Jorge, no concelho de Santana, e no Loreto (Calheta), já que, a pedido dos párocos, as caixas de recolha vão permanecer nos locais mais uma semana.

“E a recolha continua, as pessoas que queiram ajudar podem dirigir-se a qualquer dos 22 centros – como a igreja da Sagrada Família, no Funchal – espalhados pela ilha para entregar os alimentos ou medicamentos para enviarmos para a Venezuela”, indicou.

A representante mencionou que os mealheiros utilizados pela Venexos ainda estão por abrir, porque “têm muito pouquinho”.

A Venexos é uma organização não-governamental que surgiu em Lisboa em 2016 e está integrada no programa de ajuda humanitária reconhecido pela US Aid, com sede nos Estados Unidos da América.

Todos os seus integrantes são venezuelanos e alguns têm a dupla nacionalidade. Estão divididos em cinco núcleos: Lisboa, Faro, Aveiro, Funchal e Porto.