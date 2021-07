Vento está a condicionar algum movimento no Aeroporto da Madeira

O Presidente da Câmara, Miguel Silva Gouveia, lembrou o repto lançado ao Presidente do C S Madeira e à comissão organizadora do Rali, no sentido de que a prova realizada na Avenida do Mar passe a chamar-se “Super Especial da Cidade do Funchal” e, por sua vez, a classificativa do Chão da Lagoa passe a designar-se por “Parque Ecológico do Funchal”.