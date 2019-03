Vento forte provocou pelo menos 21 voos cancelados e 14 desvios do Aeroporto da Madeira em dois dias

Foram pelo menos 21 os voos cancelados e mais 14 desviados do Aeroporto da Madeira, em dois dias, devido ao vento forte.

Na passada terça-feira o vento forte obrigou a cancelar 21 voos e divergiu mais sete do Aeroporto da Madeira para Tenerife, Faro, Lisboa, Porto Santo.

Já na passada segunda-feira o vento forte provocou o desvio de sete voos, só na parte da manhã, do Aeroporto da Madeira, que vinham de Porto, Lisboa, Estugarda, Colónia, Zurique. Os aviões seguiram em direcção ao destino de origem ou foram para o Porto Santo.

De referir que a Madeira esteve em alerta de vento forte desde a passada segunda-feira.

Para esta quarta-feira a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê vento moderado a forte no extremo leste da Madeira.