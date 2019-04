Ventos do aeroporto é algo que as empresas equacionam no destino Madeira, diz antiga presidente da ACIF

Cristina Pedra, CEO da Gestlider e antiga presidente da ACIF (Câmara do Comércio e Indústria da Madeira), referiu durante o Fórum Económico do Funchal, que a questão dos ventos do aeroporto é algo que as empresas equacionam quando ponderam o destino Madeira.

Além desta questão, a antiga presidente da ACIF disse que é importante arranjar uma solução para o facto de os estrangeiros ficarem por vezes 3 dias deitados no chão do aeroporto.

Roberto Figueira, Diretor da BDO & Associados SROC da Madeira, sublinha que a Madeira pode “aspirar a determinados projetos”, porque não tem “geografia para concorrer em determinadas áreas”. O responsável da BDO na Madeira disse que é preciso pensar com quem é que vamos concorrer e o que pode fazer, para, no mínimo, ser possível concorrer de igual para igual.

Neste sentido, Roberto Figueira destaca a importância do Centro Internacional de Negócios da Madeira: “a mim custa-me ver alguma parte da sociedade civil a atacar e a desvalorizar” a Zona Franca da Madeira. O diretor da BDO, sublinha ainda, sobre esta matéria, que a Região deveria ter um espaço fiscal diferente da República.