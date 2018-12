Verbas para promoção da Madeira chegam aos 7,2 milhões de euros

As verbas para a promoção da Madeira vai sofrer um reforço no âmbito do Orçamento Regional, afirmou Pedro Calado, vice-presidente do executivo madeirense, na Assembleia Legislativa da Madeira.

“A Associação de Promoção teve um aumento de 1,7 milhões de euros, para promover a Madeira, em um ano. De 5,6 milhões de euros, em 2018, passou para 6,6 milhões de euros no Orçamento Rectificativo, e que em 2019 vai ser superior a 7,2 milhões de euros”, explicou o governante.

Na sessão plenária de abertura da discussão do Orçamento Regional, Pedro Calado reafirmou o turismo como sendo uma área estratégica que possui um “efeito multiplicador” na economia.

“O turismo tem alavancado outras áreas de atividade. O apoio ao turismo é uma das prioridades estratégicas do Governo Regional”, defendeu.

Pedro Calado salientou ainda que as transferências para a Região no âmbito da promoção da Madeira vai subir para 73%.