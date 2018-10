Verdes estão certos de que “sozinho, o PS traria muito menos investimento”

“Trouxemos credibilidade à política orçamental portuguesa”, enalteceu o ministro das Finanças, lembrando os tempos em que as metas não eram cumpridas e sucediam-se os orçamentos retificativos. Questionado sobre a sua continuidade no Governo, Centeno não desfez o tabu. “Foi o último Orçamento do Estado que apresentei porque acabei de o apresentar”, respondeu.