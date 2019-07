Vestem-se de polícias e roubam 720 quilos de ouro em dois minutos e meio

Um grupo de oito assaltantes roubou 720 quilos de ouro avaliado em 28 milhões de euros, em apenas dois minutos e meio do aeroporto de Guadulhos, em São Paulo, no Brasil, tendo para isso se disfarçado com roupas da polícia federal brasileira, além de terem utilizado dois veículos caracterizados com as iniciais da unidade policial, segundo conta o jornal “O Globo” esta sexta-feira.

O assalto aconteceu na quinta-feira, mas começou a ser preparado na noite anterior, quando os assaltantes fizeram como refém a família de um dos supervisores da área de logística do aeroporto, para garantir que o responsável lhes dava as indicações certas sobre a localização exata do ouro.

A família do supervisor (duas mulheres, dois homens e quatro crianças) ficaram reféns de três membros do grupo até às 15h00 de quinta-feira (hora local) altura em que foram libertados. Durante o assalto os restantes cinco elementos fizeram ainda reféns dois seguranças.

O grupo obrigou mesmo um funcionário a carregar o ouro com uma empilhadora para dentro da carrinha da polícia, sob a ameaça de armas de fogo, mas sem ter sido necessário disparar uma única bala. Tudo isto, em plena luz do dia no terminal de cargas daquele que é considerado o maior aeroporto da cidade de São Paulo.

O ouro teria como destino as cidades de Zurique, na Suíça e Nova Iorque, nos Estados Unidos. Depois de levarem a cabo o assalto, o grupo fugiu e os veículos acabaram por ser encontrados horas depois a sete quilómetros do aeroporto, naquele que foi um roubo preparado de forma meticulosa e com contornos de um filme de Hollywood.

Os assaltantes continuam em fuga e são procurados pela polícia federal e militar, estando os guardas e a família do supervisor de segurança também a serem interrogados pelas autoridades brasileiras.