Via Expresso entre Fajã da Ovelha e Ponta do Pargo vai custar 72,6 milhões de euros

A construção da Via Expresso entre a Fajã da Ovelha e a Ponta do Pargo vai custar 72,6 milhões de euros numa empreitada que é dividida em duas fases.

A primeira fase da obra inclui a construção dos túneis, que está avaliada em 37,9 milhões de euros, sendo que a segunda parte desta empreitada encontra-se em curso e tem um custo estimado de 34,7 milhões de euros.

A expetativa é que este troço entre a Fajã da Ovelha e a Ponta do Pargo esteja terminado no final do primeiro semestre de 2019.

De referir que uma parte da empreitada esteja suspensa, devido ao efeito do Programa de Ajustamento Financeiro, que afectou a Madeira.

A empreitada inclui 5.719 metros de comprimento e contém ligações à Lombada dos Marinheiros (Fajã da Ovelha) e à Senhora do Amparo e à Lombadinha (na Ponta do Pargo), através de rotundas.

Já estão construídos quatro túneis que atravessam a Lombada dos Cedros, Lombo de S. Lourenço e de S. João, Lombada dos Marinheiros e Achada do Mestre, e possuem 2.189 metros.

Faltam ainda executar obras ao nível de pontes e viadutos, pavimentos, iluminação pública, sinalização e equipamentos de segurança, sistemas de ventilação, e redes de combate a incêndios dos túneis.