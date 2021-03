Via Verde faz 30 anos e renova aplicação e site

A Via Verde anunciou que renovou o ecossistema digital com funcionalidades self-care na aplicação e site no ano em que faz 30 anos.

“No ano em que faz 30 anos, a Via Verde renova a app multifunções e o site, proporcionando aos seus 2,7 milhões de clientes as renovadas funcionalidades self-care já disponíveis”, diz a empresa em comunicado.

Através dos canais digitais, os clientes da Via Verde deixam de ter de se deslocar a uma loja ou de recorrer ao atendimento telefónico para a resolução das suas questões.

Com cerca de 2,1 milhões de descarregamentos e com 300 mil utilizadores mensais, a “renovada app da Via Verde já está disponível na App Store e no Google Play, os clientes podem a partir desta semana aderir à Via Verde, gerir a sua conta, alterar dados e resolver outras questões de forma mais simples”, adianta a empresa.

O site da Via Verde, que já contava com 1,3 milhões de logins, também foi redesenhado em linha com a renovada app, “beneficiando das mesmas funcionalidades e de uma experiência de utilizador mais intuitiva”.

“Com a melhoria do ecossistema digital, a Via Verde responde, com soluções simples e seguras, às necessidades dos clientes, que cada vez mais privilegiam os canais digitais para resolverem as suas questões, uma tendência que se acelerou no atual contexto de pandemia de covid-19”, lê-se na nota.

A Via Verde foi criada em 1991 e tem mais de 4 milhões de clientes, em Portugal, com mais de 471 milhões de transações processadas (2019). A empresa é especialista no pagamento de serviços rodoviários a um conjunto alargado e diversificado de serviços de mobilidade, dos quais se destacam o serviço Via Verde Estacionar, presente em 26 municípios, em todo o país.

.