Viagem de avião de 90 minutos: Ir almoçar a Nova Iorque e voltar no mesmo dia?

Uma startup norte-americana anunciou ter planos para desenvolver uma aeronave que viajará a cinco vezes mais rápido que velocidade do som, transportando passageiros entre Nova Iorque e Londres em 90 minutos ou menos.

A notícia é avançada pela “CNN”, que explica que o avião tem capacidade de viajar a uma velocidade de Mach 5 – cinco vezes mais rápido que Mach 1, a velocidade do som.

A empresa com o título de Hermeus Corporation, sediada em Atlanta, já obteve o financiamento de fundos de investimento e investidores privados para este projeto. Se tiver êxito, a startup promete que vai revolucionar os voos comerciais transatlânticos.

Os criadores esperam que a aeronave seja capaz de atingir uma velocidade de 5 mil quilómetros por hora.

Se já sonha em ir almoçar a outro continente, fique a saber que os bilhetes neste jato de Londres a Nova Iorque podem custar 3 mil dólares, mais de 2 mil euros só ida. Se quiser regressar, prepare-se para desembolsar o dobro.

“Iniciamos a jornada para revolucionar a infra-estrutura de transporte global, elevando-a do equivalente à era da banda larga, aumentando radicalmente a velocidade das viagens de longa distância”, anunciou a Hermeus em comunicado publicado no site da empresa.

Os fundadores da Hermeus incluem ex-funcionários da SpaceX, a startup aeroespacial de Elon Musk, e a Blue Origin, uma empresa privada de astronáutica de Jeff Bezos . Todos os quatro fundadores trabalharam juntos na Generation Orbit, uma empresa dedicada ao desenvolvimento de um sistema de lançamento de nanossatélites que desenvolveu um avião-foguete hipersónico e o mais novo X-Plane da Força Aérea dos EUA.

A Hermeus não é a primeira aventurar-se no setor das viagens hipersónica. Em junho de 2018, a Boeing anunciou ter planos semelhantes. Já as empresas Lockheed Martin e Aerion Corporation também revelaram estar a trabalhar para criar uma aeronave com as mesmas características

Se tiver êxito, os aviões da Hermeus serão duas vezes mais rápidos que os Concorde – o primeiro avião supersónico a fazer ligações transatlânticas comerciais que fez o último voo no final em outubro de 2003, precisamente entre Nova Iorque e Londres em menos de quatro horas.