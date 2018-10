Viaja de comboio? Prepare-se para mais uma greve

Ler mais

Com a greve do pessoal das bilheteiras a decorrer durante o dia de hoje, dia 1 de outubro, causando graves transtornos aos passageiros apesar dos serviços mínimos decretados, já se avizinha nova paralisação no setor para a próxima semana.

Desta vez, a greve no horizonte está agendada para a IP – Infraestruturas de Portugal, gestora das redes rodoviária e ferroviária nacionais.

Os trabalhadores desta empresa pública agendaram uma greve para a sexta-feira da próxima semana, dia 12 de outubro.

O pré-aviso de greve foi entregue esta semana pela Fectrans, organização sindical da CGTP.

Segundo o ‘site’ especializado webrails.tv, de acordo com uma nota da referida plataforma sindical, “o conjunto de organizações sindicais que estão a negociar com o Governo e administração da IP, as relações de trabalho nesta empresa, face às posições de falta de resposta às questões centrais do processo negocial, decidiram entregar um pré-aviso de greve para o dia 12 de outubro próximo”.

Mais um episódio na relação tensa dos últimos meses entre os sindicatos do setor, a IP e tutela governamental do setor.