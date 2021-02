Vice-almirante Henrique Gouveia e Melo é o novo coordenador da ‘task force’ da vacinação

O vice-almirante Henrique Gouveia e Melo é o novo coordenador da task force do programa de vacinação contra a Covid-19 em Portugal, informou esta quarta-feira à noite o Ministério da Saúde, depois da demissão de Francisco Ramos do cargo.

“O vice-almirante já integrava a equipa que agora passa a coordenar, assumindo funções de imediato. A task force da vacinação contra a Covid-19 foi criada pelo despacho conjunto nº. 11737/2020, de 26 de novembro, das áreas governativas da Defesa Nacional, Administração Interna e Saúde”, explica o gabinete de Marta Temido, em comunicado.

Francisco Ramos apresentou ontem a demissão da liderança do plano de vacinação na sequência de polémicas com administração indevida de vacinas. A bola de neve começou quando o jornal “Correio da Manhã” noticiou este fim de semana que a delegação regional do Norte do INEM incluiu os proprietários e funcionários de uma pastelaria do Porto no grupo prioritário, o que levou depois à demissão do responsável por essa delegação e à exigência de listas por parte do Governo.

O ex-secretário de Estado Adjunto e da Saúde foi nomeado presidente da comissão executiva do Hospital da Cruz Vermelha (HCV) no final do ano passado. O administrador hospitalar, economista especializado em organização, gestão e financiamento de serviços de saúde e presidente do conselho diretivo do grupo hospitalar dos três IPO (Coimbra, Lisboa e Porto) iniciou funções a 16 de dezembro, aquando da Assembleia Geral da sociedade gestora do HCV.