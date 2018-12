A eleição de António Vieira Monteiro, para presidente do Conselho de Administração do Banco Santander Totta poderá estar em risco ao abrigo do processo fit & proper (adequação e avaliação) do Banco Central Europeu (BCE).

Isto porque, tal como revelou Luís Marques Mendes, na SIC, a auditoria forense feita pela EY à gestão da Caixa Geral de Depósitos (CGD), prometida pelo Governo em 2016 e mandada realizar em 2017, está concluída e foi entregue ao Banco de Portugal e ao BCE. “O que significa, entre outras coisas, que os administradores que passaram pela Caixa no período das operações ruinosas não vão conseguir no futuro a aprovação do BCE para voltarem aos conselhos de administração de bancos”, disse Marques Mendes.

