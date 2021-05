Aquela que é a única fronteira onde a União Europeia não converge com qualquer país europeu, Ceuta, voltou a ser um problema para a Espanha – e de tal forma é um problema que o chefe do governo, o socialista Pedro Sánchez, nem sequer quis inscrever a questão da tentativa de passagem a salto de mais de oito mil imigrantes, ocorrida a 18 de maio, na agenda do Conselho Europeu extraordinário de Bruxelas desta segunda e terça-feira.

Espanha tem uma série de questões geográficas pendentes – a Catalunha, motivo pelo qual o país tem sempre posições duvidosas face ao separatismo, Gibraltar e Ceuta e Melilla, enclaves encastrados em Marrocos – que a União Europeu dispensaria se pudesse, pelo que o seu debate tem de ser travado com extremos cuidados.

Conteúdo reservado a assinantes. Para ler a versão completa, aceda aqui ao JE Leitor