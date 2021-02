Visa vai apoiar ideias inovadoras para o sector do turismo através do programa ‘The Journey’

A Visa associou-se à edição 2021 do ‘The Journey’ – programa que pretende encontrar ideias inovadoras para o setor do Turismo. Depois de um ano marcado pelo impacto negativo da pandemia de Covid-19, com um consequente reflexo no número de turistas que visitaram Portugal, a quarta edição do programa vai focar-se inteiramente na retoma do setor.

O programa The Journey, foi criado pela consultora de inovação colaborativa Beta-i com o apoio do Turismo de Portugal, junta startups de todo o mundo e empresas de referência em áreas chave para o setor, com o objetivo de, em apenas quatro meses, encontrar soluções inovadoras que possam posteriormente ser desenvolvidas e aplicadas, o quanto antes, em contexto real.

Até ao próximo dia 7 de março, as startups que pretendam apresentar um candidatura, podem fazê-lo através do site ‘TheJourney.pt’. Entre maio e setembro, as 15 melhores startups candidatas ao programa e as empresas parceiras vão desenvolver as ideias piloto tendo em conta quatro desafios-chave previamente estabelecidos: comunicação e vendas orientadas por dados, melhoria da experiência de viagem, operações inteligentes e viagens e pagamentos contactless, onde vão poder contar com o apoio e conhecimento acumulado da Visa.