Vista Alegre reduz a sua dívida líquida em 2,1 milhões de euros em 2020

A Vista Alegre viu a sua dívida líquida recuar 2,9 milhões de euros em 2020 para os 89 milhões de euros, conforme reportou a empresa à Comissão do Mercado e Valores Mobiliários (CMVM) esta terça-feira.

A fábrica de porcelana portuguesa fez saber que a dívida líquida consolidada recuou apesar do aumento da dívida consolidada, que cresceu 948 mil euros. O valor reportado da dívida da empresa inclui 18,6 milhões de euros na forma de incentivos ao investimento, com 9,2 milhões convertíveis em prémio, o que compara com os 8,5 verificados no final do ano anterior. Assim, a dívida líquida consolidada após a conversão dos prémios recuou ainda mais, registando uma variação negativa de 2,9 milhões de euros entre 2019 e 2020.

Adicionalmente, as disponibilidades da Vista Alegre atingiram os 17,6 milhões de euros a 31 de Dezembro de 2020, o que representa mais 3,1 milhões de euros face ao ano anterior.

O grupo afirma ainda que, ainda que a sua situação de liquidez se encontre sólida e robusta, se candidatou a um reforço da mesma através das Linhas de Apoio à Economia Covid-19 Empresas Exportadoras, as quais poderão representar dois acréscimos de 7,6 milhões e 3 milhões de euros direcionados para o investimento na empresa.