Vitimas de abusos sexuais do clero manifestam-se em Roma

Milhares de “coletes amarelos” franceses manifestaram-se hoje, pela 15ª vez, em Paris, nos jardins do castelo Chambord e nos Campos Elísios, apesar do declínio desta revolta popular contra a política do presidente Emmanuel Macron. Ao início da tarde, o Ministério do Interior francês contabilizava cerca de 11.600 manifestantes em todo país, um ligeiro aumento em relação à semana passada.