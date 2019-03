Vítor Constâncio: Supervisão não tem por objetivo zelar pelos níveis de rentabilidade das instituições de crédito

Vítor Constâncio disse hoje na Comissão Parlamentar de Inquérito que a supervisão não tem por objetivo zelar pelos níveis de rentabilidade das instituições de crédito. O ex-Governador do Banco de Portugal foi ouvido no âmbito da CPI à Caixa Geral de Depósitos e explicava aos deputados as cinco razões pelas quais o regulador não podia fazer muito na Caixa Geral de Depósitos.

Constâncio é uma das personalidades que vai ser ouvida nesta quinta-feira, 27 de março, na nova comissão parlamentar de inquérito que foi criada para apurar as práticas de gestão da CGD no domínio da concessão de crédito desde o ano 2000, apreciar a atuação dos órgãos de administração, fiscalização e auditoria do banco, dos auditores externos, bem como dos governos e supervisores financeiros. A nova CPI foi criada após a divulgação do relatório de auditoria à gestão da CGD, entre 2000 e 2015, que conclui por perdas de 1.647 milhões de euros devido à existência de vários créditos de valores elevados, alguns dos quais concedidos pelo banco público de forma irregular e sem respeitar pareceres internos e em operações de risco.

Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda, queixou-se da falta da presença de Vítor Constâncio no Parlamento “sem assumir o que fez cá” em Portugal, para depois colocar uma pergunta sobre um crédito “de que sabemos pouco”: Imosal, Imobiliária do Saldenha, é o nome da empresa – mas Vítor Constâncio desconhecia a empresa e a operação em causa.

Constâncio recordou a supervisão “não podia impedir” os negócios que foram feitos com o dinheiro fornecido pela CGD. As operações feitas com o crédito concedido eram todas elas legais, “ao contrário” do que ficou percecionado pela pergunta de Mariana Mortágua. “São os acionistas que definem a política de crédito e não o supervisor”, recordou, “não tem essa competência, por isso não pode intervir” senão quando acontece uma ilegalidade. “Isso acontece em Portugal, como em qualquer outro país europeu”, disse.

O supervisor tem exatamente as mesmas competências legais perante uma instituição pública como perante uma privada”, disse ainda.

Mortágua perguntou de seguida se Constâncio recebeu uma carta de Almerindo Marques – antigo gestor público – sobre a CGD. Apesar dos sorridos que se espalharam na sala, Constâncio não se lembra da carta. Como também não se lembra de ter reunido com o gestor, que alegadamente se queixava da política de crédito da Caixa.

Constâncio escudou-se sempre, na conversa com Mortágua, na letra da lei, para explicar que a supervisão cumpria todas as normas que lhe competiam – onde não está zelar pela rentabilidade das instituições de crédito, pelas suas políticas de crédito, pela aceitação de colaterais sobre crédito, ou qualquer outra atividade comercial. “A minha atividade principal era a política monetária”, disse o antigo líder do PS. Mariana Mortágua insistiu, e Vítor Constâncio também: “o Banco de Portugal não pode controlar a concessão de crédito, apenas pode exigir capital” para cobrir operações que corram mal. E o Banco de Portugal também “não pode punir o gestor” que toma essas decisões.

Mariana Mortágua perguntou a Constâncio se sabia da exposição da Caixa ao universo BCP e o antigo governador explicou que “a única ação possível era controlar se as provisões eram adequadas e se os níveis de capital era os certos.”

