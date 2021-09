Vítor Ribeirinho é o novo presidente da KPMG (com áudio)

Vítor Ribeirinho é o novo presidente da KPMG sucedendo a Sikander Sattar que liderou o grupo nos últimos 15 anos e deixa a Comissão Executiva (CE) por ter atingido o limite de idade para o exercício destas funções A informação foi avançada pela empresa em comunicado esta quinta-feira, 30 de setembro.

A escolha de Vítor Ribeirinho para o lugar de Sikander Sattar foi avançada em primeira mão pelo Jornal Económico na sua edição de 24 de setembro.

Contudo, Sikander Sattar vai manter-se como EMA Chairman da KPMG, cargo que exerce desde 2016. Já Vítor Ribeirinho, que integra a CE desde 2006, sendo vice-presidente desde 2016, entra em funções já partir desta sexta-feira, 1 de outubro, para um mandato de cinco anos, sendo acompanhado por:

Ana Dourado (Risk Management)

Luís Magalhães (Head of Tax)

Miguel Afonso (Head of Markets)

Nasser Sattar (Head of Advisory)

Paulo Paixão (Head of Audit)

Sílvia Gomes (COO/CFO)

No comunicado, a KPMG adianta também que no início desta semana, foram integrados cerca de 200 novos jovens colaboradores, que se somam aos mais de 120 profissionais com experiência contratados desde janeiro. No total, a KPMG tem agora 1.280 colaboradores em Portugal.