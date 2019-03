Vitória de Guimarães pede a insolvência da Sporting SAD

O Vitória de Guimarães terá dado entrada no Juízo de Comércio de Lisboa com o pedido de insolvência da SAD leonina, avança esta quarta-feira o jornal desportivo “O Jogo”.

As alegadas falhas nos pagamentos acordados com o clube minhoto por parte da Sporting SAD, relativamente à contratação do jogador brasileiro Raphinha, estarão na base deste pedido.

O Jornal Económico noticiou esta segunda-feira que o fundo Apollo está prestes a salvar as finanças de curto e médio prazo do Sporting Clube de Portugal. Os norte-americanos estão prestes a conceder um empréstimo de 65 milhões de euros ao clube de Alvalade.

O acordo ainda não está fechado, mas será formalizado nas próximas semanas, sabe o Jornal Económico. Alias, a Apollo já teria manifestado esta disponibilidade à equipa de Frederico Varandas durante o processo de eleições no Sporting.

A SAD leonina veio recentemente a público assumir que as suas contas estão no vermelho. A 27 de fevereiro, o clube assumiu que precisava de “cerca de 65 milhões de euros, dos quais 41 milhões de euros até 30 de junho de 2019”.

Para fazer face à falta de dinheiro, a SAD do Sporting anunciou na passada semana que vai antecipar as receitas do contrato de direitos de transmissão dos jogos da equipa principal com a operadora Nos.