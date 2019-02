Vodafone Portugal abre programa para contratar jovens recém-formados

A Vodafone Portugal já abriu as inscrições para o Discover Vodafone Graduates, um programa que já vai na sua décima edição e serve para recrutar e contratar jovens recém-formados “de elevado potencial no quadros das empresas”, fez saber a empresa esta terça-feira em comunicado. As candidaturas podem ser efetuadas no site da Vodafone Portugal e todas as áreas são elegíveis.

Para participar neste programa de contratação Vodafone Portugal, estão elegíveis jovens estudantes com mestrado, ou que estejam prestes a terminá-lo, que “possam participar ativamente no desenvolvimento de produtos e serviços inovadores”. A fluência em língua inglesa “é fundamental e a experiência internacional é muito valorizada”.

Um dos maiores aliciantes deste programa, sublinha a empresa, é “a possibilidade de os colaboradores terem uma experiência internacional num dos países em que o grupo Vodafone está presente”.

Desde a primeira edição, o Programa Discover Vodafone Graduates já integrou na empresa liderada por Mário Vaz mais de 170 trabalhadores, sendo que as áreas de engenharia, marketing, gestão e economia são as que têm merecido maior destaque dos candidatos.